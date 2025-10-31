Virksomhedsoversigt
Capital One
  • Chief of Staff

  • Alle Chief of Staff Lønninger

Capital One Chief of Staff Lønninger

Den gennemsnitlige Chief of Staff kompensationspakke in United States hos Capital One udgør i alt $150K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Capital One's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
Capital One
Chief of Staff
Washington DC
Total per år
$150K
Niveau
Manager
Grundløn
$136K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13.5K
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
11+ År
Hvad er karriereniveauerne hos Capital One?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Chief of Staff hos Capital One in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $448,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Capital One for Chief of Staff rollen in United States er $206,000.

