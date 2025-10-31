Forretningsanalytiker kompensation in United States hos Capital One spænder fra $114K pr. year for Associate Business Analyst til $212K pr. year for Lead Business Analyst. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $119K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Capital One's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)