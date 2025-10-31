Virksomhedsoversigt
Capital One
Capital One Administrativ assistent Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Capital One's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Administrativ assistent hos Capital One in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$103,188. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Capital One for Administrativ assistent rollen in Canada er CA$72,680.

