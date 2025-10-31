Virksomhedsoversigt
Capita
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Alle Løsningsarkitekt Lønninger

Capita Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt kompensationspakke in United Kingdom hos Capita udgør i alt £92.8K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Capita's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Total per år
£92.8K
Niveau
-
Grundløn
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£8.4K
År i virksomheden
7 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Capita?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Løsningsarkitekt tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Capita in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £101,949. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Capita for Løsningsarkitekt rollen in United Kingdom er £92,846.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Capita

Relaterede virksomheder

  • Snap
  • Intuit
  • Flipkart
  • PayPal
  • Uber
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer