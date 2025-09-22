Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt samlede kompensation in United States hos Canoo spænder fra $145K til $197K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Canoo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Canoo er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)