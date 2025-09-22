Virksomhedsoversigt
Canoo
Canoo Finansanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Finansanalytiker samlede kompensation in United States hos Canoo spænder fra $143K til $196K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Canoo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$155K - $184K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$143K$155K$184K$196K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Canoo er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

