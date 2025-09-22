Virksomhedsoversigt
Canoo
Canoo Forretningsanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Forretningsanalytiker samlede kompensation in United States hos Canoo spænder fra $75.6K til $104K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Canoo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$81.9K - $97.2K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$75.6K$81.9K$97.2K$104K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Canoo er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsanalytiker hos Canoo in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $103,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Canoo for Forretningsanalytiker rollen in United States er $75,600.

