Virksomhedsoversigt
Canadian Solar
Canadian Solar Lønninger

Canadian Solar's løn spænder fra $68,241 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $298,500 for en Juridisk i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Canadian Solar. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$81.6K
Dataanalytiker
$68.2K
Juridisk
$299K

Maskiningeniør
$134K
OSS

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Canadian Solar is Juridisk at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $298,500. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Canadian Solar is $107,963.

Andre ressourcer