Calix Lønninger

Calixs løninterval spænder fra $75,891 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $271,460 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Calix . Sidst opdateret: 8/12/2025