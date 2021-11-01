Virksomhedskatalog
Calix
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Calix Lønninger

Calixs løninterval spænder fra $75,891 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $271,460 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Calix. Sidst opdateret: 8/12/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $75.9K
Stabschef
$78.8K
IT-specialist
$192K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktdesigner
$186K
Produktchef
$122K
Salgsingeniør
$121K
Software Engineering Leder
$271K
Løsningsarkitekt
$176K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Calix to Software Engineering Leder at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $271,460. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Calix wynosi $149,138.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Calix

Relaterede virksomheder

  • Ciena
  • Amdocs
  • Casa Systems
  • EXFO
  • Infosys
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer