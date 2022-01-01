Virksomhedsoversigt
ByteDance
ByteDance Lønninger

ByteDance's løn spænder fra $16,519 i samlet kompensation om året for en Bogholder i den lave ende til $1,207,230 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ByteDance. Sidst opdateret: 11/21/2025

Softwareingeniør
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS Ingeniør

Mobil Softwareingeniør

Frontend Softwareingeniør

Maskinlæringsengeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

Dataingeniør

Produktions Softwareingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

Site Reliability Ingeniør

Virtual Reality Softwareingeniør

Udvikler Advokat

Forskningsforsker

Produktmanager
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Produktmarketing Manager

Dataanalytiker
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Produktdesigner
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX Designer

UI Designer

Salg
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Account Executive

Account Manager

Rekrutterer
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourcer

Ledelses Rekrutterer

Teknisk Rekrutterer

Programmanager
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Softwareingeniørmanager
3-1 $584K
3-2 $794K
Teknisk programmanager
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Human Resources
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Cybersikkerhedsanalytiker
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Forretningsanalytiker
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Dataanalytiker
1-2 $125K
2-1 $163K
Projektmanager
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Forretningsdriftmanager
2-1 $167K
2-2 $208K
Forretningsdrift
Median $235K
Forretningsudvikling
Median $165K
Tillid og sikkerhed
Median $118K
UX-forsker
2-2 $237K
3-1 $296K
Data Science Manager
Median $409K
Partnermanager
Median $205K
Finansanalytiker
Median $150K
Hardwareingeniør
Median $350K
Juridisk
Median $127K

Juridisk Rådgiver

Ledelseskonsulent
Median $200K
Marketingoperationer
Median $89.9K
Informationsteknolog (IT)
Median $74.1K
Omsætningsoperationer
Median $120K
Løsningsarkitekt
Median $278K

Dataarkitekt

Cloud Sikkerhed Arkitekt

Bogholder
$16.5K

Teknisk Bogholder

Administrativ assistent
$49.8K
Chief of Staff
$247K
Tekstforfatter
$63.3K
Virksomhedsudvikling
$233K
Kundeservice
$50.5K
Kundesucces
$73.8K
Grafisk designer
$48.3K
Maskiningeniør
$286K
Optisk ingeniør
$387K
Produktdesignmanager
$385K
Regulatoriske anliggender
$108K
Salgsingeniør
$65.3K
Teknisk forfatter
$129K
Total Rewards
$304K
Venturekapitalist
$91.9K
Optjeningsplan

20%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ByteDance er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 30% optjenes i 4th-ÅR (7.50% kvartalsvis)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

35%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ByteDance er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 35% optjenes i 4th-ÅR (35.00% årligt)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ByteDance er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

12 month cliff and vests quarterly.

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos ByteDance er Softwareingeniør at the 4-1 level med en årlig samlet kompensation på $1,207,230. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ByteDance er $209,525.

