ByteDance Lønninger

ByteDance's løn spænder fra $16,519 i samlet kompensation om året for en Bogholder i den lave ende til $1,207,230 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ByteDance. Sidst opdateret: 11/21/2025
iOS Ingeniør
Mobil Softwareingeniør
Frontend Softwareingeniør
Maskinlæringsengeniør
Backend Softwareingeniør
Full-Stack Softwareingeniør
Netværksingeniør
Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør
Dataingeniør
Produktions Softwareingeniør
Sikkerheds Softwareingeniør
Site Reliability Ingeniør
Virtual Reality Softwareingeniør
Udvikler Advokat
Forskningsforsker
20%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
30%
ÅR 4
Hos ByteDance er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
30% optjenes i 4th-ÅR (7.50% kvartalsvis)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
35%
ÅR 4
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
