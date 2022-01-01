ByteDance Lønninger

ByteDance's løn spænder fra $16,519 i samlet kompensation om året for en Bogholder i den lave ende til $1,207,230 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ByteDance . Sidst opdateret: 11/21/2025