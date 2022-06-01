Bynder Lønninger

Bynder's løn spænder fra $56,013 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $158,308 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Bynder . Sidst opdateret: 9/11/2025