BWX Technologies Lønninger

BWX Technologies's løn spænder fra $84,660 i samlet kompensation om året for en Maskiningeniør i den lave ende til $155,876 for en Projektmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BWX Technologies . Sidst opdateret: 11/21/2025