BuildDirect
BuildDirect Produktmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktmanager samlede kompensation in Canada hos BuildDirect spænder fra CA$108K til CA$147K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for BuildDirect's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$83.7K - $101K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$78.2K$83.7K$101K$107K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos BuildDirect in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$146,974. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos BuildDirect for Produktmanager rollen in Canada er CA$107,697.

Andre ressourcer

