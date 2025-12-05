Virksomhedsoversigt
Brown-Forman
Brown-Forman Data Science Manager Lønninger

Den gennemsnitlige Data Science Manager samlede kompensation in Mexico hos Brown-Forman spænder fra MX$915K til MX$1.33M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Brown-Forman's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$55.6K - $64.5K
Mexico
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Brown-Forman?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Data Science Manager hos Brown-Forman in Mexico ligger på en årlig samlet kompensation på MX$1,328,060. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Brown-Forman for Data Science Manager rollen in Mexico er MX$915,134.

Andre ressourcer

