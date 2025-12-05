Virksomhedsoversigt
Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør samlede kompensation in Ghana hos Brooklyn Chinese-American Association spænder fra GHS 1.37M til GHS 1.91M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Brooklyn Chinese-American Association's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$136K - $160K
Ghana
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$127K$136K$160K$176K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Brooklyn Chinese-American Association?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Brooklyn Chinese-American Association in Ghana ligger på en årlig samlet kompensation på GHS 1,911,335. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Brooklyn Chinese-American Association for Softwareingeniør rollen in Ghana er GHS 1,372,240.

