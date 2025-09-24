Virksomhedsoversigt
Bright Health
Bright Health Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in United States hos Bright Health udgør i alt $127K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Bright Health's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Bright Health
Software Engineer II
Los Angeles, CA
Total per år
$127K
Niveau
L2
Grundløn
$116K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$11.6K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Bright Health?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Bidrag

Bidrag

OSS

The highest paying salary package reported for a Software Ingeniør at Bright Health in United States sits at a yearly total compensation of $198,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bright Health for the Software Ingeniør role in United States is $125,600.

