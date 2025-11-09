Virksomhedsoversigt
Bosch Global
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Softwareingeniør Niveau

EG13

Niveauer hos Bosch Global

Sammenlign Niveauer
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. Vis 6 Flere Niveauer
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
MX$25,285
Grundløn
MX$477,490
Aktietildeling ()
MX$1,535
Bonus
MX$0
Block logo
+MX$1.1M
Robinhood logo
+MX$1.69M
Stripe logo
+MX$379K
Datadog logo
+MX$663K
Verily logo
+MX$417K
Don't get lowballed
Seneste Lønoplysninger
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Bosch Global

Relaterede virksomheder

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer