Data Scientist kompensation in India hos Bosch Global udgør i alt ₹2.41M pr. year for EG14. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹1.58M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Bosch Global's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***