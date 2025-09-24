Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Data Science Leder kompensationspakke in Germany hos Bosch Global udgør i alt €111K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Bosch Global's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Total per år
€111K
Niveau
SL1
Grundløn
€111K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i virksomheden
12 År
Års erfaring
15 År
Hvad er karriereniveauerne hos Bosch Global?

€142K

Bidrag

OSS

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Data Science Leder sa Bosch Global in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €136,372. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bosch Global para sa Data Science Leder role in Germany ay €111,359.

Andre ressourcer