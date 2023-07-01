boostr Lønninger

boostr's løn spænder fra $54,725 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $292,740 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos boostr . Sidst opdateret: 9/4/2025