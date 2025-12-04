Virksomhedsoversigt
Boom! By Cindy Joseph
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Administrativ assistent

  • Alle Administrativ assistent Lønninger

Boom! By Cindy Joseph Administrativ assistent Lønninger

Den gennemsnitlige Administrativ assistent samlede kompensation in Pakistan hos Boom! By Cindy Joseph spænder fra PKR 3.43M til PKR 4.87M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Boom! By Cindy Joseph's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Administrativ assistent indberetningers hos Boom! By Cindy Joseph for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn


Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Boom! By Cindy Joseph?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Administrativ assistent tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Administrativ assistent hos Boom! By Cindy Joseph in Pakistan ligger på en årlig samlet kompensation på PKR 4,869,451. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Boom! By Cindy Joseph for Administrativ assistent rollen in Pakistan er PKR 3,429,787.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Boom! By Cindy Joseph

Relaterede virksomheder

  • PayPal
  • Intuit
  • Microsoft
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/boom-by-cindy-joseph/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.