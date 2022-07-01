Virksomhedsoversigt
BlueHalo
BlueHalo Lønninger

BlueHalo's løn spænder fra $110,129 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $246,225 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BlueHalo. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $120K

Full-Stack Softwareingeniør

Hardware Ingeniør
Median $203K
Produktdesigner
$110K

Teknisk Programleder
$246K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos BlueHalo er Teknisk Programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $246,225. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos BlueHalo er $161,500.

