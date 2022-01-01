BlueCat Lønninger

BlueCat's løn spænder fra $74,625 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $254,720 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BlueCat . Sidst opdateret: 8/31/2025