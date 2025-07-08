Blue Cross and Blue Shield of Kansas Lønninger

Blue Cross and Blue Shield of Kansas's løn spænder fra $90,450 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $140,700 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Blue Cross and Blue Shield of Kansas . Sidst opdateret: 8/31/2025