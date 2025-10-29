Virksomhedsoversigt
Bloomreach
Bloomreach Softwareingeniør Lønninger

Softwareingeniør kompensation in India hos Bloomreach spænder fra ₹4.68M pr. year for Software Engineer til ₹6.13M pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹5.18M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Bloomreach's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Hvad er karriereniveauerne hos Bloomreach?

Inkluderede Stillinger

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Bloomreach in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹6,563,485. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Bloomreach for Softwareingeniør rollen in India er ₹4,396,615.

Andre ressourcer