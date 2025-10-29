Softwareingeniør kompensation in India hos Bloomreach spænder fra ₹4.68M pr. year for Software Engineer til ₹6.13M pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹5.18M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Bloomreach's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
