Bloomberg Cloud Security Architect Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Bloomberg's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Bloomberg er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cloud Security Architect hos Bloomberg in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $322,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Bloomberg for Cloud Security Architect rollen in United States er $249,000.

Andre ressourcer