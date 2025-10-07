Produktions Softwareingeniør kompensation in United States hos Bloomberg spænder fra $190K pr. year for Software Engineer til $240K pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $185K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Bloomberg's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
$190K
$162K
$0
$27.9K
Senior Software Engineer
$240K
$198K
$0
$42.4K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Bloomberg er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)