Bloom Energy Lønninger

Bloom Energys løninterval spænder fra $9,535 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker i den nedre ende til $306,525 for en Kemisk ingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Bloom Energy. Sidst opdateret: 8/21/2025

$160K

Biomedicinsk ingeniør
$225K
Kemisk ingeniør
$307K
Kontrolingeniør
$129K

Dataanalytiker
$9.5K
Datascientist
$119K
Elektroteknisk ingeniør
$170K
Finansanalytiker
$157K
Hardwareingeniør
$236K
Maskiningeniør
$164K
Salg
$289K
Softwareingeniør
$72.4K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Bloom Energy er Kemisk ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $306,525. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Bloom Energy er $163,815.

