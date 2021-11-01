Blockchain.com Lønninger

Virksomhedsoversigt
Blockchain.com's løn spænder fra $107,529 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $231,985 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Blockchain.com. Sidst opdateret: 9/12/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $108K

Data Ingeniør

Forretningsudvikling
$149K
Data Scientist
$201K

Marketing
$142K
Produktdesigner
$177K
Produktdesign Leder
$180K
Software Engineering Leder
$179K
Teknisk Programleder
$232K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Blockchain.com er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Blockchain.com er Teknisk Programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $231,985. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Blockchain.com er $178,055.

Andre ressourcer