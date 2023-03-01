Virksomhedsoversigt
Blinkist Lønninger

Blinkist's løn spænder fra $49,575 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $165,219 for en Stabschef i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Blinkist. Sidst opdateret: 9/6/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $76.2K
Stabschef
$165K
Human Resources
$53.4K

Marketing
$49.6K
Produktleder
$115K
Software Engineering Leder
$95.5K
OSS

Die bestbezahlte Position bei Blinkist ist Stabschef at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $165,219. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Blinkist beträgt $85,814.

Andre ressourcer