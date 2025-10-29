Virksomhedsoversigt
Blend360
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataanalytiker

  • Alle Dataanalytiker Lønninger

Blend360 Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker kompensationspakke in India hos Blend360 udgør i alt ₹1.88M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Blend360's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Blend360
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Total per år
₹1.88M
Niveau
L2
Grundløn
₹1.88M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
3 År
Hvad er karriereniveauerne hos Blend360?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Dataanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Blend360 in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹3,582,862. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Blend360 for Dataanalytiker rollen in India er ₹1,876,944.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Blend360

Relaterede virksomheder

  • Kimley Horn
  • Vanguard
  • Jane
  • InComm Payments
  • InMobi
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer