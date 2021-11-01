Virksomhedsoversigt
Blend360
Blend360 Lønninger

Blend360's løn spænder fra $23,422 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $160,800 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Blend360. Sidst opdateret: 9/5/2025

$160K

Data Scientist
Median $23.4K
Software Ingeniør
Median $31.6K

Data Ingeniør

Forretningsanalytiker
Median $100K

Dataanalytiker
$53.7K
Data Science Leder
$161K
OSS

