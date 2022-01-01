Virksomhedsoversigt
Blackbaud
Blackbaud Lønninger

Blackbaud's løn spænder fra $41,650 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $223,875 for en Human Resources i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Blackbaud. Sidst opdateret: 11/17/2025

Softwareingeniør
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktmanager
Median $98.1K
Projektmanager
Median $106K

Softwareingeniørmanager
Median $180K
Forretningsanalytiker
$81.3K
Forretningsudvikling
$62.3K
Kundeservice
$41.7K
Human Resources
$224K
Produktdesigner
$101K
Salg
$95.7K
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Blackbaud er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.4% optjenes i 3rd-ÅR (33.40% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Blackbaud er Human Resources at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $223,875. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Blackbaud er $100,500.

