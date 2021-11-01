Virksomhedskatalog
Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Lønninger

Black Sesame Technologiess løninterval spænder fra $85,224 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $193,800 for en Hardwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Black Sesame Technologies. Sidst opdateret: 8/23/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $190K
Hardwareingeniør
$194K
HR
$85.2K

