BioXcel Therapeutics Lønninger

BioXcel Therapeutics's løn spænder fra $99,818 i samlet kompensation om året for en Data Science Manager i den lave ende til $102,008 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BioXcel Therapeutics . Sidst opdateret: 11/20/2025