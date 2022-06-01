BigBear.ai Lønninger

BigBear.ais løninterval spænder fra $109,450 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $173,865 for en Produktdesigner i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BigBear.ai . Sidst opdateret: 8/19/2025