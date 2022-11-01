Virksomhedskatalog
BHP
BHP Lønninger

BHPs løninterval spænder fra $58,621 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $194,281 for en Revisor i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BHP. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $103K

Fuld stakk softwareingeniør

Revisor
$194K
Virksomhedsudvikling
$121K

Datascientist
$128K
Geologisk ingeniør
$156K
Hardwareingeniør
$78.5K
IT-specialist
$88.5K
Maskiningeniør
$138K
Produktdesigner
$101K
Produktchef
$142K
Projektleder
$159K
Salg
$58.6K
Løsningsarkitekt
$94.2K
Teknisk programleder
$181K
Den højest betalende rolle rapporteret hos BHP er Revisor at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $194,281. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos BHP er $124,515.

