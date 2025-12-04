Virksomhedsoversigt
Berkshire Grey
Berkshire Grey Produktmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktmanager samlede kompensation in United States hos Berkshire Grey spænder fra $126K til $176K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Berkshire Grey's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$135K - $159K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$126K$135K$159K$176K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Berkshire Grey in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $175,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Berkshire Grey for Produktmanager rollen in United States er $126,000.

