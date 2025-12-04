Virksomhedsoversigt
Berkshire Bank
Berkshire Bank Produktmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktmanager samlede kompensation in United States hos Berkshire Bank spænder fra $103K til $147K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Berkshire Bank's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$118K - $139K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$103K$118K$139K$147K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Berkshire Bank in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $147,420. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Berkshire Bank for Produktmanager rollen in United States er $103,320.

Andre ressourcer

