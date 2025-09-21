Virksomhedsoversigt
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in United States hos Berkeley Research Group udgør i alt $185K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Berkeley Research Group's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025

Median Pakke
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
Total per år
$185K
Niveau
2
Grundløn
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Berkeley Research Group?

$160K

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Berkeley Research Group in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $235,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Berkeley Research Group for Software Ingeniør rollen in United States er $185,000.

