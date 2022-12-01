Virksomhedskatalog
Berkeley Research Group
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Berkeley Research Group Lønninger

Berkeley Research Groups løninterval spænder fra $62,310 i total kompensation årligt for en Administrativ assistent i den nedre ende til $233,825 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Berkeley Research Group. Sidst opdateret: 8/13/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Managementkonsulent
Median $100K
Administrativ assistent
$62.3K
Softwareingeniør
$234K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Venturekapitalist
$101K

Associeret

Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Berkeley Research Group is Softwareingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Berkeley Research Group is $100,250.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Berkeley Research Group

Relaterede virksomheder

  • Apple
  • Amazon
  • Facebook
  • SoFi
  • Flipkart
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer