Den gennemsnitlige Produktdesigner samlede kompensation in Taiwan hos BenQ spænder fra NT$643K til NT$898K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for BenQ's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$22.7K - $27.5K
Taiwan
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$21K$22.7K$27.5K$29.3K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos BenQ?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos BenQ in Taiwan ligger på en årlig samlet kompensation på NT$898,065. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos BenQ for Produktdesigner rollen in Taiwan er NT$642,581.

Andre ressourcer

