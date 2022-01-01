Virksomhedsoversigt
Benevity
Benevity Lønninger

Benevity's løn spænder fra $40,275 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $128,036 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Benevity. Sidst opdateret: 11/14/2025

Softwareingeniør
Median $91.3K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktdesigner
Median $87.3K
Produktmanager
Median $92.3K

Softwareingeniørmanager
Median $128K
Forretningsanalytiker
$72.3K
Kundeservice
$40.3K
Programmanager
$58.9K
Løsningsarkitekt
$91.5K
Teknisk programmanager
$53.9K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Benevity er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Benevity er Softwareingeniørmanager med en årlig samlet kompensation på $128,036. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Benevity er $87,266.

