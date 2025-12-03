Virksomhedsoversigt
Belvedere Trading Informationsteknolog (IT) Lønninger

Den gennemsnitlige Informationsteknolog (IT) samlede kompensation hos Belvedere Trading spænder fra $99.1K til $136K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Belvedere Trading's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$107K - $127K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$99.1K$107K$127K$136K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Informationsteknolog (IT) hos Belvedere Trading ligger på en årlig samlet kompensation på $135,700. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Belvedere Trading for Informationsteknolog (IT) rollen er $99,120.

