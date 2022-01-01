Virksomhedsoversigt
Beachbody
Beachbody Lønninger

Beachbody's løn spænder fra $116,000 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $208,950 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Beachbody. Sidst opdateret: 9/4/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $139K
Data Scientist
Median $116K
Produktleder
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Software Engineering Leder
$209K
Teknisk Programleder
$170K
OSS

The highest paying role reported at Beachbody is Software Engineering Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,950. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beachbody is $148,920.

