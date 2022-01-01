BD Lønninger

BD's løn spænder fra $12,361 i samlet kompensation om året for en Grundlægger i den lave ende til $230,840 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BD . Sidst opdateret: 9/4/2025