BD Lønninger

BD's løn spænder fra $12,361 i samlet kompensation om året for en Grundlægger i den lave ende til $230,840 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BD. Sidst opdateret: 9/4/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $125K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Maskiningeniør
Median $95K

Kvalitetsindgeniør

Biomedicinsk Ingeniør
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Forretningsanalytiker
Median $90K
Dataanalytiker
Median $97.5K
Data Scientist
Median $145K
Teknisk Programleder
Median $205K
Projektleder
Median $110K
Salg
Median $195K
Marketing
Median $212K
Produktleder
Median $126K
Revisor
$121K
Forretningsdrift
$80.6K
Kundeservice
$25K
Elektroteknisk Ingeniør
$93.3K
Finansanalytiker
$197K
Grundlægger
$12.4K
Geologisk Ingeniør
$94.9K
Human Resources
$186K
IT-teknolog
Median $200K
Produktdesigner
$122K
Programleder
$124K
Rekrutterer
$68.3K
Regulatoriske Anliggender
$90.8K
Cybersikkerhedsanalytiker
$209K
Software Engineering Leder
$231K
Løsningsarkitekt
$128K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos BD er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $230,840. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos BD er $122,400.

Andre ressourcer