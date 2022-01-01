Virksomhedskatalog
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Lønninger

BCG Digital Venturess løninterval spænder fra $57,839 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $327,256 for en Venturekapitalist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BCG Digital Ventures. Sidst opdateret: 8/11/2025

$160K

Produktchef
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Softwareingeniør
Median $162K
Datascientist
$159K

HR
$134K
Managementkonsulent
$156K
Produktdesigner
$111K
Produktdesign Manager
$166K
Rekrutteringskonsulent
$57.8K
Software Engineering Leder
$159K
UX-forsker
$121K
Venturekapitalist
$327K
Ofte stillede spørgsmål

Venturekapitalist at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $327,256.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BCG Digital Ventures, е $158,547.

