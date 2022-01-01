Virksomhedsoversigt
BBVA USA
BBVA USA Lønninger

BBVA USA's løn spænder fra $59,352 i samlet kompensation om året for en Human Resources i den lave ende til $177,383 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BBVA USA. Sidst opdateret: 9/5/2025

$160K

Data Scientist
$162K
Human Resources
$59.4K
Software Ingeniør
$86K

Software Engineering Leder
$177K
OSS

The highest paying role reported at BBVA USA is Software Engineering Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

