BBC Lønninger

BBC's løn spænder fra $23,231 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $137,102 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BBC. Sidst opdateret: 9/5/2025

$160K

Software Ingeniør
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $134K
Software Engineering Leder
Median $137K

64 10
Revisor
$52.1K
Forretningsanalytiker
$89.4K
Dataanalytiker
$69K
Data Scientist
$82.9K
Human Resources
$66.3K
IT-teknolog
$64.7K
Maskiningeniør
$70.2K
Produktdesigner
$23.2K
Løsningsarkitekt
$121K
UX Researcher
$62.7K
OSS

The highest paying role reported at BBC is Software Engineering Leder with a yearly total compensation of $137,102. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBC is $69,014.

