BayWa Lønninger

BayWa's løn spænder fra $66,221 i samlet kompensation om året for en Informationsteknolog (IT) i den lave ende til $194,025 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BayWa . Sidst opdateret: 11/19/2025